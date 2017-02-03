上海動物園鱷魚池成許願池

新民網報導，過年期間，上海動物園的揚子鱷魚池和大鱷龜展覽池中，被部分遊客投入百枚硬幣，動物園被當做了許願池，且遊客向展覽池中扔硬幣時，幾經勸阻無效，目前硬幣均已清理出池。

事發後，園方對池內進行清掃，將硬幣進行清理，工作人員清掃出半個垃圾桶的硬幣，多數為1角面值的硬幣。

(旺報)