傳林聰賢接勞動部 幕僚：感謝大家
宜蘭縣長林聰賢入閣聲傳聞不斷，昨晚又有宜蘭綠營人士指出，「林聰賢確定要接勞動部長」。林聰賢幕僚今天代為回應，只說「感謝大家」。
林聰賢在春節前就有傳聞說即將入閣，最早從可能接掌農委會，之後再傳出可能接交通部長，甚至是衛福部長。
出身宜蘭縣的民進黨立委陳歐珀昨天也表示，林聰賢能力很好，入閣是指日可待的事情。
「林聰賢確定要接勞動部長」。昨晚，宜蘭蘇澳民進黨人士在line群組上貼文指出，林聰賢確定要入閣，縣長職缺由民進黨宜蘭縣黨部主委林進財代理。
林聰賢幕僚今天代為回應說，「感謝大家」。對於是否要入閣，林聰賢本人至今也沒有鬆口。
另有幕僚說，林聰賢在春節期間，似乎沒有在為尋找代理縣長一事，各處拜訪或徵詢。
林進財說，沒有被徵詢或告知要接任代理縣長，相關的人事異動屬於中央權限，不方便表示任何意見。1060203
(中央社)
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