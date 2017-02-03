段宜康收油炸曲棍球 留著當下午茶

我要評比

國民黨青年軍今天赴立院，送油炸曲棍球給民進黨立委段宜康，由段宜康助理代收。段宜康稍晚表示，感謝年輕朋友的活力與創意，已交代辦公室留著當下午茶點心。

段宜康1日在臉書上貼文表示，新年假期快結束了。決定來去逛夜市，看看有沒有賣油炸曲棍球。

對此，國民黨青年軍十餘人今天下午騎著Ubike，抵達段宜康位於立法院中興大樓的辦公室樓下，要送3顆油炸曲棍球給段宜康當下午茶點心。

日前騎Ubike闖行政院的國民黨文傳會新媒體部主任周柏吟表示，在網路上看到段宜康要找油炸曲棍球，體諒段宜康可能因公務繁忙，沒時間逛街，就特地製作油炸曲棍球送給段宜康。

周柏吟說，今天特別製作霜糖口味的油炸曲棍球，讓段宜康可以拿來搭配下午茶，「來杯咖啡配上曲棍球，想必非常愜意」。他也說，段宜康吃下後，立刻會因履行諾言，誠實技能會瞬間點滿，這也是油炸曲棍球意想不到的效果。

隨後，段宜康辦公室也派助理下樓代收，而在此同時，其餘國民黨青年軍成員則在旁邊大喊「了不起，負責」。

而段宜康稍後在臉書上轉貼國民黨青年團要發送油炸曲棍球的文章指出，助理告訴他收到了，感謝年輕朋友的活力與創意，已經交代辦公室留著當下午茶點心，新年快樂。1060203

(中央社)