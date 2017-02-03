川普孫女唱中文歌拜年 陸網友反酸川普
美國總統川普的長女伊凡卡1日攜5歲女兒阿拉貝拉，出席中國大陸駐美大使館的春節活動後，昨又上傳阿拉貝拉唱中文歌「拜年」的影片。影片一出後，不少大陸網友反酸伊凡卡「一家比川普靠譜」。
美國總統川普未按照慣例向全世界華人拜年，引起不少爭議。而川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）於1日晚間，攜女兒阿拉貝拉(Arabella Kushner)出席中國駐美國大使館的春節活動後，2日凌晨又於推特上傳女兒唱中文歌拜年的影片。
37秒的影片中，阿拉貝拉一邊玩著舞獅玩偶，一邊以中文唱著「新年好，新年好，祝賀大家新年好…」，並於結尾送上飛吻接著鞠躬致謝。伊凡卡留言表示，這是阿拉貝拉為了中國新年所學的歌曲，更以中文寫下「新年快樂」。
該影片一出後，引起大陸網友轉發和熱議，有人稱讚阿拉貝拉好可愛，卻也有不少網友不領情，認為「晚輩比長輩懂事」、「外孫女變了爺爺補鍋俠」，有人更反酸伊凡卡「一家比川普靠譜」。
先是出席中國使館的新年活動，接著拍攝拜年歌影片，伊凡卡這些舉動被解讀為「川普以另類手法，向陸釋出意圖融冰的訊號」。然而有網友認為，川普先前的反華言論，如今派家人示好也沒用，「跟黃鼠狼給雞拜年有什麼區別」。
(中時電子報)
文章來源：香港經濟日報
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