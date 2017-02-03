酒駕逃避攔檢 紅燈受阻遭逮

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40歲劉姓男子昨（2日）天傍晚5時許酒後駕車行經新北市板橋合宜路、合安一路口，遇板橋警分局大觀派出所員警攔查，劉男因酒駕心虛，直接闖越攔檢哨，飛車逃逸。

警方隨即展開追捕，尾隨劉男右轉合宜路、左轉合宜一路，再右轉板城路逃逸，後因遇上紅燈遭前車阻擋，不得不停車，員警掏槍喝止，劉男才下車受檢。

劉男供稱，下午在板橋合宜住宅工地跟朋友喝了半瓶保力達，因貪圖方便，才決定開車回家。

劉嫌酒測值達0.51毫克，偵訊後以公共危險罪嫌移送偵辦。

(中時)