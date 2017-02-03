快樂瑪麗安虐童十大酷刑 令人髮指
「快樂瑪麗安」補習班南海分校前年爆發驚人虐童事件，震驚全國，台北地檢署查出，當時南海分校負責人林漢凌、老師劉蕓德、金智儀3人涉嫌自梁童2歲至9歲間，長期毆打、吃發霉點心、「桂河大橋」體罰等「10大酷刑」凌虐梁姓學童，時間長達7年，導致梁童迄今產生創傷壓力症候群，身心嚴重受創，手段令人髮指。
檢方認定，林漢凌3人虐童10大酷刑，包括一、水桶、游泳水池裝滿水後，將梁童頭強壓入水、二、要求刷地板、廁所、搬書等不當勞動服務、三、半蹲、交互蹲跳、四、以軍中「桂河大橋」跨椅懸空雙手苦撐。
五、冬天梁童尿褲子後，脫光其衣物，逼他站在水槽內，再用冷水沖其身體、六、將他抓起腳踝在空中旋轉丟出，致折斷姆指、七、藉口梁母在醫院工作、梁童身體有病毒、尿尿有細菌，要梁童戴口罩、獨自坐在教室外、八、不准梁童吃中餐及點心、甚至要梁吃發霉點心及剩下的麻辣湯、九、用愛心小手打梁頭部及全身、十、上課不准梁在教室內，逼梁趴在地上寫功課，不准用桌椅。
(中時)
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