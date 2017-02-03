川普酸他收視毒藥 阿諾：來互換工作啊

共和黨籍前加州州長阿諾史瓦辛格最近跟美國總統川普隔空有番唇槍舌劍。川普笑阿諾主持的電視真人秀收視率低；阿諾則反擊說，為了讓大家睡得安穩，他倆應互換工作。

擔任加州州長前，阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）曾為電影明星，並因「魔鬼終結者」（The Terminator）一片聲名大噪。他目前接下川普（Donald Trump）曾主持的電視真人秀主持棒，而節目則更名為「新名人接班人」（The New Celebrity Apprentice）。

英國「衛報」（The Guardian）報導，川普上個月就任美國總統前，在推特攻擊這檔節目今年第一季收視率說：「哇，收視率來了，跟收視機器DJT（川普姓名英文縮寫）比起來，阿諾徹底敗了。」

今天上午在宗教領袖和國會議員的年度信仰聚會「全國祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast）時，川普又重提這個話題。

他說：「他們聘用了一位超級大明星阿諾史瓦辛格來接替我。我們現在都知道事情的發展了，就是收視率直直落。這根本是一場災難。節目製作人就別再跟川普對賭啦。」

這話說完後，川普就請宗教領袖開始祈禱。

川普總統說：「我要為阿諾禱告，如果可以的話，為了收視率。」

阿諾之後則在推特貼出一段影片，用挖苦的方式作為對川普的回應。

他在鏡頭前挑著眉頭聲明說：「嗨，唐諾，我有個好點子，我們為什麼不來交換工作呢？既然你是收視率專家，那你就接下電視真人秀主持棒算了。我呢，就代替你的工作，這樣一來，大家就終於能再度睡個好覺了。」

阿諾這則推文，30分鐘內就獲得1萬次轉推。

「新名人接班人」今年的收視率下滑，本週在18到49歲的收視人口中掉到16%，是這一季的新低。（譯者：中央社周慧盈）

(中央社)