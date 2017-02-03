揪台韓春訓比賽 高雄盼擴大移訓產業

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高雄市政府體育處今天舉行記者會，宣布邀請台灣、南韓等7支職棒隊，參與「港都盃跨聯盟交流賽」，試圖擴大移地訓練產業規模。

行政院體育運動發展委員會委員余政憲、教育部政務次長蔡清華、高雄市體育處長黃煜今天在體育署大樓出席記者會，發表自2月27日到3月5日在高雄立德、澄清湖球場舉行的比賽。

參賽隊伍包括中華職棒中信兄弟、統一獅、富邦悍將，南韓職棒起亞老虎、斗山熊、樂天巨人，以及世大運中華培訓隊。

黃煜表示，澄清湖球場自去年8月開始整修，內外野草皮全面重鋪、更新排水系統、全壘打防撞護墊更新、室內牛棚翻新等，已經在1月初完工。

黃煜表示，去年拜會南韓職棒球團，樂天巨人表達願意持續派二軍到高雄春訓，而且如果場地有改善，未來願意派一軍來高雄春訓。

南韓職棒來台春訓多年，高雄市體育處這次舉辦「港都盃跨聯盟交流賽」，希望帶動在地的「移訓產業」，包括外國球隊的住宿、交通、飲食，訓練器材、場地租借，也能吸引球迷帶動商機。

黃煜表示，未來持續擴充硬體設備，邀請南韓職棒一軍、日本職棒二軍也來台春訓比賽，參考日本沖繩、美國亞利桑那、佛羅里達的仙人掌聯盟、葡萄柚聯盟，建構完善的春訓體系。1060203

(中央社)