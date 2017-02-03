中市空汙應變稽查 空拍機查緝告發

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台中市環保局日前啟動空汙應變稽查作業，並運用空拍機、雷射測距儀等科學儀器，進行3D立體全方位查核，查獲太平區一座違法堆置的「土石山」，當場依空汙法告發處分。

台中市環保局表示，為維護良好空氣品質，日前兵分多路啟動空汙應變稽查作業，稽查人員至太平區新仁橋附近，運用空拍機、雷射測距儀等科學儀器，進行3D立體全方位查核，發現某家預拌混凝土公司違法堆置砂石。

環保局指出，違法土石山體積高達2萬立方公尺，遠超過法定規範的3000立方公尺，當場依空汙法告發處分，將處新台幣10萬元以上，100萬元以下罰鍰。

台中市環保局長白智榮表示，對於轄內未取得固定汙染源操作許可證的非法事業，環保局持續採取「勤查重罰」作為，並運用現代科學儀器輔助稽查，若查獲不法情事，將依規嚴懲，絕不寬貸。1060203

(中央社)