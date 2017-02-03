舊制退休金 105年提撥2265億元
勞動部今天公布，去年舊制全年度事業單位提撥退休金準備金額共2265億元，且有高達93.22%的事業單位都已經足額提撥。
由於近年來發生許多事業單位因關廠歇業且勞工退休準備金提撥不足，導致積欠勞工退休金、資遣費等爭議，為了保障勞工退休金權益，勞動基準法在104年修正第56條規定，增訂雇主應於每年年底檢視次一年度成就退休條件之勞工所需退休金，並於次年3月底前補足勞工退休準備金差額。
勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞說，去年事業單位提撥退休準備金高達新台幣2265億元，比104年提撥836億元，增加1429億元。
孫碧霞表示，目前已經足額提撥的事業單位高達11萬5000家，約佔所有舊制事業單位12萬3000家的93.22%。從去年7月開始裁處未足額提撥的業者，截至今年1月底，共有50家遭罰。
孫碧霞說，未足額提撥的事業單位仍有8000多家，而開罰卻僅50家，主因是大多都是小型的事業單位，也有部分事業單位是分次繳納或承諾會再1年內繳清欠款。1060203
(中央社)
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