台南毛小孩運動教育園區 108年啟用
「全國毛小孩零撲殺政策」4日上路，台南市長賴清德今天宣布推動7項動保創新措施，將創設「毛小孩運動教育園區」，預定民國108年啟用。
賴清德表示，台南市104年就已完成零撲殺目標，動保法零撲殺政策正式施行後，動物保護負擔會更沉重，他呼籲市民莫隨意棄養貓狗，以解決流浪動物的問題。
經費新台幣1億8000萬元的毛小孩運動教育園區，被列為台南市7大動保創新措施的第一項，賴清德說，毛小孩運動教育園區是全台首創，不是動物收容所，是整合運動休閒及動物生命教育兩項功能的園區。
除毛小孩運動教育園區，其他6項動保創新措施，分別是公私協力，擴充認養量能；工作犬進化，再創新契機；毛小孩為城市一份子，推動TNVR示範區；愛心爸媽，乾淨餵養無負擔；友善管理，協助私收合法化；成立動物福利基金。
台南市動保處長吳名彬說，台南收容的流浪犬貓，已由縣市合併前的1萬4889隻降到去年的8432隻，認領養量也從13.4%升至66.5%，以往每年安樂死8400隻，104年已達成零安樂死的目標。
台南市5年流浪犬調查，流浪犬數量從9195隻降至3817隻。1060203
(中央社)
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