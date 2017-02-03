新莊區農會百週年慶 朱立倫祝賀
新北市新莊區農會今天舉辦創會100週年與農民節慶祝大會，市長朱立倫蒞臨祝賀「生日快樂！」並祝福農友、鄉親新年快樂，期許新的一年共同積善積福，做好事、說好話。
朱立倫表示，新莊區農會創會至今，100年歷史相當悠久，過去農會以農業生產為目標，現已轉型為以農特產品銷售及服務農民為優先。
他說，新莊區與板橋區農會皆是全國業績最好的農會之一，是新北市的榮耀。他期勉新莊區農會繼續努力創造下一個100年。
朱立倫同時代表400萬市民感謝各區農會，長期以來在照顧、輔導農民之餘，亦熱心地方服務及公益事務。
此外，主辦單位邀請蔡天來、徐金德及黃生地三位見證新莊區農會百年歷史的百歲人瑞，與朱立倫一同切蛋糕慶祝，別具意義。
新北市農業局指出，新莊區農會歷年來營運穩健，屢獲全國農業金農獎「創新服務形象獎」、「營運卓越獎」、「資產品質績優獎」、「農業金庫策略合作獎」、信用資訊安控「金質獎」、「金安獎」等績優獎項，期待農會秉持創立宗旨，繼續為農民服務。
新莊區農會表示，農會能從農業社會走到現今科技發展時代，見證新莊地區一世紀的歷史與歲月，都是歷屆理事長、常務監事、總幹事及所有農友共同打拼的成果。1060203
(中央社)
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