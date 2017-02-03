以眼還眼 潑酸伊朗女性遭判弄瞎1眼

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伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社今天報導，最高法院今天依照伊斯蘭「以眼還眼」律法，判決1名向他人潑酸導致受害者失明的女性得弄瞎1眼作為懲罰。

路透社報導，1979年伊斯蘭革命運動後推出的伊斯蘭教律法（Sharia law），身體髮膚受到傷害的案件可允許使用報復性懲罰。

塔斯尼姆通訊社報導，兩年前，已認罪但身份未公開的加害者在迪達西市（Dehdasht）對受害者希瑪的臉部潑酸。

塔斯尼姆通訊社引用科吉盧耶省（Kohgiluyeh）首席法官卡拉米（Majid Karami）的話：「最高法院確定處以1隻眼睛失明的判決，作為『血債』的償還，另處以有期徒刑7年。」（譯者：中央社許湘欣）1060203

(中央社)