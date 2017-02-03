陸船魚目混珠越界 海巡雙艇夾擊帶回
海巡署第九（金門）海巡隊今天表示，春節後開工首日在復興嶼外海發現大陸漁船越界作業，一度誤以為是金門籍漁船；確認是陸船後，以雙艇前後夾擊，將陸船帶回處分。
金門海巡隊表示，巡防艇PP-10039及PP-3556艇昨晚執行巡邏勤務時，11時30分左右在艇上雷達發現距復興嶼南方1浬處海域有可疑光點徘徊。
海巡隊表示，一般大陸龍海籍漁船船身都是藍色，由於這艘船船身漆成白色，海巡人員一度誤以為金門籍船舶；經過確定是陸籍「閩龍漁66806號」越界作業的漁船後，海巡人員以雙艇前後夾擊，靠著優勢人力登船檢查，順利將船上莫姓船老大等9人帶返海巡隊進行調查並施以行政處分。
海巡隊表示，春節期間，不眠不休日夜巡弋守護金門，開工日就查獲陸船越界作業，除了將「閩」船上拖網網組約30公尺及鐵質網板4只全數沒入，移交金門縣政府建設處漁牧科漁牧科外，並依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第80條之1科處罰鍰。1060203
(中央社)
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