羅馬尼亞總理不顧抗議 續推赦免貪官

羅馬尼亞總理葛林多努不顧1989年共產主義垮台以來最大的示威活動，今天仍堅稱，政府將繼續推動將特定貪腐罪名除罪化的命令。

法新社報導，葛林多努（Sorin Grindeanu）在布加勒斯特與執政的左派社會民主黨會議結束後表示：「我們在政府中做了決定，我們會繼續推動下去」。

根據媒體報導，羅馬尼亞爆發1989年獨裁者希奧塞古（Nicolae Ceausescu）垮台以來最大的抗議活動，多達30萬人走上布加勒斯特和其他各大城市的街頭，許多人高喊「騙子！」和「下台！」。

媒體估計，今天聚集在布加勒斯特的抗議民眾少了許多，有4萬人左右。

羅馬尼亞貿易商業部長簡努（Florin Jianu）辭職，並在臉書上表示，「這樣做才是道德的...不是為了我個人職業的誠實，我為人光明磊落，而是為了我的孩子。」

羅馬尼亞1月31日頒布緊急命令，將特定貪腐罪名除罪化，而濫權者得造成政府財政損失超過4萬4000歐元（約新台幣148萬），才能判處監禁。（譯者：中央社陳昱婷）1060203

(中央社)