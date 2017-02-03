潘武雄月薪突破50萬 林志祥加薪7萬

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潘武雄今與統一獅完成合約。（中時資料照 陳怡誠攝）

統一獅今與潘武雄完成合約，以3年總值1880萬，加上兩年教練約，完成簽約。獅隊領隊蘇泰安指出，肯定潘武雄的對球隊貢獻，盼未來3年繼續繳出好成績。

統一獅潘武雄去年拚出好成績，全年轟出18發全壘打、安打124支，兩項都創下生涯新高，且出賽96場、打點62分、打擊率3成46，都是生涯成績次高，整體表現無論攻守數據，帶給球隊實質幫助。

去前球季結束，潘武雄放棄行使自由球員權利決定留在統一獅。球團肯定潘武雄價值及好表現，給予3年複數年約，2017年月薪48萬、2018年月薪50萬、2019年月薪52萬，三年平均月薪50萬，並提供激勵獎金80萬，複數約薪資總額1880萬元。除三年複數年球員約外，並附帶兩年教練約。

蘇泰安表示：「球隊肯定潘武雄無論在球場、活動及各方面都是球隊典範和表率，也肯定TAKE對於球隊貢獻，期待潘武雄能在接下三年再拚好成績，也能在近年達成個人生涯千安、百轟里程碑，並帶領球隊再拿總冠軍。」

另外內野手林志祥去年球季各項成績都創下個人生涯新高，也獲得加薪7萬，月薪35萬，加薪幅度25%。蘇泰安指出：「球團肯定林志祥近幾年無論在攻守都持續進步，去年許多紀錄更創下新高，希望新球季，身為中生代林志祥能帶領新秀一起進步，鞏固球隊內野防線，成為投手最大後盾。」

(中時電子報)