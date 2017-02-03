收購不成強拆屋 惡質男子遭起訴

實在太可惡！為了蓋房子竟強拆民房，52歲陳姓男子為了買地蓋住宅，去年1月竟謊稱已取得房屋所有權，託人將朱家老屋拆光，值錢的金飾、戒指和傢俱，甚至朱家神主牌，通通運回自己家，遭彰化地檢署依竊盜、毀損建築物等罪起訴。

陳男2014年起陸續收購彰化市區成功路段好幾筆土地打算興建住宅，其中朱家三兄妹共有的老房子拒賣，陳男多次電話聯繫朱氏兄弟表明欲買屋不成，去年農曆年前，竟託人雇工拆屋，再打電話給朱家長子，聲稱老宅被颱風吹倒了，朱男返家發現老房子被拆個精光，屋裡物品也不翼而飛，憤而報警提告。

朱男向檢察官表示，老家原由母親與妹妹同住，母親生前遺言就說房子要留給小妹，但母逝後妹妹卻離家失聯，兄弟倆逢年過節才會返回老家查看，不打算賣掉。

拆屋的李姓工人則證稱，陳男謊稱已買下整排房屋，還出示地籍圖，說屋內的東西屋主都不要了，他開挖土機拆房子時，屋內還有櫃子、冰箱等都是陳男自己處理或請清潔公司載走，施工第三天時還發現神主牌，也是被告處理。

陳男雖坦承雇工拆除朱宅，但矢口否認毀損、竊盜犯意，案發後又騙朱男兄弟簽立意向書，謊稱「他們要求一千萬賠償，根本無法和解」，意圖形塑兩人』貪財」形象，犯後態度不佳且無悔意。

檢察官余建國認為，被告只盤算著拆屋賠償並支付購地費用後，整地後即可獲取高額利潤，因此強拆朱家老屋，甚至家中還有朱氏先人神主牌，目的、動機實不可取，偵結後依毀棄損壞等罪將陳男起訴，並向法官請求從重量刑，並不予宣告緩刑，以茲警惕。

(中時)