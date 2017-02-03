傳遞邪惡 希特勒私人電話將以900萬拍賣

一組紅色外觀、由希特勒專屬的私人電話機即將進行拍賣。（圖/ LiveAuctioneers官網）

在二次大戰期間造成百萬人死亡的納粹德國（Nazi Germany）元首希特勒（Adolf Hitler），其私人專用電話將於本月19日進行拍賣，根據拍賣公司網站資訊，目前起標價為10萬美元（約310萬台幣），預估最高價能喊到30萬美元（約930萬台幣）左右。這組電話座機擁有紅色外皮，由德國大廠西門子（Siemens）生產，屬於圓盤式的撥號電話，上頭刻有納粹德國的國徽與希特勒的姓名，讓此電話更顯其特殊性。

據美國福斯新聞網（Fox News）報導，第二次世界大戰期間，納粹德國的「元首」（Führer）希特勒本人所使用的專屬私人電話座機，將於本月19日進行拍賣。這個被稱為在戰爭期間傳遞眾多邪惡訊息的傳聲筒，是由當年進入柏林元首地堡（Führerbunker）的英軍軍官拉夫雷納（Ralph Rayner）從俄軍手中取得，並帶回英國家中，如今由高齡82歲的兒子雷納夫（Ranulf Rayner）釋出重見天日。此話機由西門子製造，共有紅色與黑色兩組，紅色由希特勒本人使用、黑色則是由其妻子伊娃·布朗（Eva Braun）擁有。拍賣的紅色話機背面刻有納粹的徽章和其姓名，讓這個歷史藏物更具有其特殊性。

當年由希特勒專屬的私人電話機即將進行拍賣，該話機由西門子製作、並刻有其姓名與國徽。（圖/ LiveAuctioneers官網）

希特勒私人電話機所有者的訪問。

隨著二次大戰歐洲戰場逐漸進入尾聲，為防範空襲與暗殺行動，希特勒躲入柏林市區總理府後方的地堡之內，繼續對軍隊進行遙控，知名的德語電影《帝國毀滅》（Der Untergang）就是以此為劇本而拍攝。隨著盟軍逐步逼近，長期躲藏於地底的希特勒愈發暴躁且瘋狂，更多喪心病狂的命令和戰事布局都從此時期發出，像是一連串錯誤的攻擊防守任務，和慘無人道的集中營滅絕命令等。

1988年由西門子家族傳人彼得西門子寫信，給予該電話機的生產證明。（圖/LiveAuctioneers官網）

該拍賣網站表示，這座話機在1977年時曾於英國登上報紙，並西門子家族傳人彼得西門子（Peter von Siemens）於1988年提供該話機的生產證明，由於該話機的色系並非西門子傳統色調，據研判可能是1943年在一個典禮上贈送給希特勒的「禮物」。讓這個外表已斑駁的話機，添加更多傳奇的歷史色彩。

(中時電子報)