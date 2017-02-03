川普反移民 矽谷科技人恐轉往加拿大

位在加州矽谷一角的oracle公司總部大樓。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)上台後施行一系列的反移民政策，甚至打算修改工作簽證項目。這讓外籍人士比重很大的矽谷開始恐慌了，許多科技人才已作好準備，將以加拿大為下一個安身之所。

美國白宮日前對外證實，聯邦政府為確保公民的就業機會，正在起草H-1B工作簽證的改革方案。所謂H-1B簽證，是簽發給在美國從事專業技術類工作的人士的簽證，屬於非移民簽證。若上述簽證的核發更趨嚴格，則將大幅影響外籍員工滯美工作的權利。

以加州矽谷來說，這邊科技產業遍佈，其中更不乏移民創立或經營的公司。對上述產業而言，專業技能的海外人才一直是其發展生力軍，光是以去，該簽證的申請數量是政府限額8.5萬的三倍之多，扮演了補充美國勞動力的要角。

雖然目前尚無法確定川普政府是否會簽署這項草案，也不知道該案可能施行的時間，但相關消息已經讓外籍員工產生焦慮，不少人開始打算另謀生路，選擇北上加拿大又似乎是最好的出路。

據瞭解，現在已有企業看準這項商機，推出一項名為「H-1B備胎計畫」之服務，提供持有H-1B簽證的客戶專業諮詢，讓這些族群瞭解怎麼在加拿大申請工作簽證，或在以投資移民的方式在當地開設公司。而對加拿大政府來說，接受這些擁有專業技能的高科技人才，似乎也不是壞事！

(中時電子報)