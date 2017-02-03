戰火燒摩蘇爾動物餓1個月 食物終送達

我要評比

伊拉克部隊與激進組織伊斯蘭國交戰重創大城摩蘇爾，一座動物園也遭波及摧毀，一隻熊在骯髒不堪的籠子旁走動，露出飢餓的眼神，牠和一旁的獅子是這個動物園少數僅存的動物。

伊拉克軍方開始挺進摩蘇爾（Mosul）後，努爾動物園（Nour Park）從猴子、馬和其他動物的家變成伊斯蘭國（IS）集結地。

動物園主人告訴記者：「戰事持續3至4個月，過去會有守衛來餵食動物。」

庫德保護動物權組織派來志工，終於為這裡的動物帶來一個月來首次出現的大量食物。1060203

(中央社)