偷兒行竊卻失足求救 嚇壞屋主

陳姓男子涉嫌潛入民宅行竊，不慎失足墜落至遮雨棚求援屋主。（陳淑娥翻攝）

陳姓男子大年初一晚上到豐原區透天厝行竊，攀爬不慎失足墜至遮雨棚，疼痛難奈竟爬入民宅，還從2樓走下樓向正在看電視的屋主求救，許姓民眾嚇得趕緊報警，警方表示，到場後陳嫌已被趕至屋外，遭包圍蹲在馬路上痛苦呻吟，送醫後無大礙，訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，家住高雄27歲陳姓男子，初一晚上9時許到豐原南陽路透天厝社區，涉嫌自民宅後方潛入李姓民眾家中，竊得一件外套及一把水果刀後，沿著屋子邊緣爬上3樓，打算侵入隔壁許姓民眾家中，卻不慎摔落至2樓遮雨棚，痛到不行爬入屋內，走至1樓向正在看電視的許姓民眾求救。

「我好難過、幫我叫救護車！」警方指出，許姓民眾看到陳嫌從自家2樓走下來，嚇得立刻報警，到場後只見陳嫌已被趕至屋外並遭包圍，在馬路上不斷痛苦呻吟，送醫後僅皮肉擦傷、挫傷，訊後已將陳嫌依竊盜罪嫌送辦。

(中時)