WTA台灣賽》奪首張4強門票 沙法洛娃許30歲生日願

澳網女雙冠軍捷克女將沙法洛娃拿下首張4強門票。(大會提供)

澳網女雙冠軍捷克女將沙法洛娃拿下首張4強門票。(大會提供)

明天要過30歲生日，澳網女雙冠軍捷克女將沙法洛娃(Lucie Safarova)，WTA台灣賽3日迎戰大會第4種子、世界第41的日本土居美咲，6比4、7比6(1)順利拿下首張單打4強門票，笑許生日願望健康平安外，贏球企圖更旺盛，「不管4強對手是誰，我都會盡力奪勝。」

沙法洛娃首盤兩度破發土居美咲，6比4率先聽牌，沒有退路的土居美咲，次盤咬緊比數，雙方一路拚至搶七決勝局，沙法洛娃開局就連下4分掌握優勢，7比1順利晉級4強。

土居美咲不敵沙法洛娃。(大會提供)

她坦言此役一發並不理想，尤其面對左手持拍的土居美咲，「球的上旋很多，她在網前的技巧也非常好，但我保持積極侵略性，把握關鍵時刻。搶七就是不去想多，一分一分穩下來打。」

沙法洛娃除了笑著許下30歲身體健康，與家人平平安安、開心過日子的生日願望，明日將拼決賽門票的她，不忘展現企圖心，她4強對手將是大會第2種子、澳洲傳奇女將絲托索(Samantha Stosur)與中國大陸彭帥勝方，無論哪一方都不好惹，捷克女將不滅自己威風，「彭帥傷癒復出狀況不錯，但不管對手是誰，我都會盡力搶下勝利。」

(中時電子報)