樹林火警傳婦人受困 後證實虛驚一場

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火警發生時傳有婦人受困，所幸虛驚一場。（王揚傑翻攝）

今天（3日）下午3時10分，新北市樹林區鎮前街巷內1棟公寓3樓全面燃燒。當地里長向警、消表示有位阿嬤疑似還在屋內，經消防人員布設水線進入搶救，於3時40分火勢控制，3時54分火勢撲滅。初步搜索未發現人員受困，後經聯繫確認，屋主全家出遊，並沒有人在家，而火警發生原因還在調當中查。

(中時)