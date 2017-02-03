劉芙豪連2年出賽場次不足 遭扣薪一萬
統一獅劉芙豪去年球季結束後，結束與球團的2年複數年合約，今年重新談約，球團指出，近兩年劉芙豪出賽數不如預期，所以扣薪1萬，月薪來到37萬，不過仍設定激勵獎金，盼能對球隊做出更多貢獻。
劉芙豪去年出賽76場，打擊率3成10，共轟出11發全壘打，去年球季結束後走完2年複數年合約，今年重新談約，球團表示，檢視2015年及2016年劉芙豪出賽成績，其中2015年打擊率僅2成71，且出賽數僅有61場是近11年新低，而2016年出賽數僅76場，仍低於生涯每年平均出賽數91場，球團考量劉芙豪出賽數不如預期，將予以扣薪1萬，2017年月薪為37萬。
不過球團也提到，仍肯定其劉芙豪在成績上的努力，另外設定激勵獎金24萬，期許劉芙豪能往目標挑戰，提升球隊出賽數及整體貢獻，並期許再拼佳績，為明年爭取更好合約。
(中時電子報)
關鍵字：劉芙豪
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