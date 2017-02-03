大紅鋼鐵人來囉 彰化縣議會團拜好歡樂
我們是正義的一方！彰化縣議會3日舉行新春團拜，別出心裁請出大紅色鋼鐵人，把氣氛打熱到最高點，議長謝典霖說，鋼鐵人是正義的化身，每個小男孩都有過當鋼鐵人的夢想，議會團拜這次來了鋼鐵人加持，突顯議會理性問政，維護正義、世界和平。
彰化縣議長謝典霖今天中午11時許，率領所有議員、議會同仁、縣府各級主管與各界貴賓代表互道新年恭喜。謝典霖笑說，8年前當議長第1次參加團拜，以為團拜是拿香拜拜，後來才知道是互相恭喜、祝福，拉近距離、凝聚感情，溫馨有趣的告白，大家都笑了起來，現場一片歡喜。
謝典霖說，8年來議會第一次請出鋼鐵人，不僅一圓當年小男孩的夢想，主要也是鋼鐵人代表著為了世界和平、打抱不平，給人主持正義的聯想，正切合議會未來持續理性監督、和平問政，大紅色的鋼鐵人，更是喜氣，祝賀所有民眾與同仁新年快樂。
今天議長謝典霖、副議長許原龍共發放250個「歲次丁酉、2017恭賀新禧」的紅包，吸引大夥排隊爭相領取，有人一抽出來，竟是兩張100元，都驚喜「哇！兩百元耶，好大方」太開心了，彼此互道恭喜，團拜桌上擺了一小山又一小山的蘋果、橘子、甜桃、棗子等也都被拿了一空，吃甜甜、新春好采頭。
(中時)
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