傳再婚生女 李亞鵬正式回應：會有那一天的

昨傳李亞鵬再婚得一對雙胞胎。（圖／達志影像；取自新浪娛樂微博）

李亞鵬否認再婚得女。（圖／取自一號立井微博）

網友反問李亞鵬是否有對象了。（圖／取自一號立井微博）

天后王菲2013年和李亞鵬閃電離婚，隔年王菲和謝霆鋒上演世紀復合，李亞鵬則獻上祝福，昨(2日)大陸八卦媒體爆料李亞鵬低調再婚，還生了一對雙胞胎，趕進度之快令人驚訝，今下午李亞鵬對此正式回應：「這幾天莫名收了幾個恭喜我新婚得女的大紅包，我就直接收下了，反正應該會有那麼一天的」，暗示消息是假的，但不排除未來再婚。

昨陸媒爆料李亞鵬再當爹，與一名重慶女子低調再婚，近日生下雙胞胎，還秀出李亞鵬抱著兩個寶寶的照片佐證，然而求證李亞鵬身邊友人，對方否認直說「不可能」，更表示李亞鵬目前單身，連個女友都沒有，照片中的孩子是朋友的，他只是去探訪親友。

稍早，李亞鵬發文回應：「這幾天莫名收了幾個恭喜我新婚得女的大紅包，我就直接收下了，反正應該會有那麼一天的，也祝大家2017早日圓滿，不過還真希望多幾個這樣的朋友呢」，否認二婚得女，網友也從他話中嗅到玄機，說：「感覺有深意~」、「我覺得你這條心情是在試探網友的反應，你應該是有對象了」。

(中時電子報)