傳再婚生女 李亞鵬正式回應：會有那一天的
天后王菲2013年和李亞鵬閃電離婚，隔年王菲和謝霆鋒上演世紀復合，李亞鵬則獻上祝福，昨(2日)大陸八卦媒體爆料李亞鵬低調再婚，還生了一對雙胞胎，趕進度之快令人驚訝，今下午李亞鵬對此正式回應：「這幾天莫名收了幾個恭喜我新婚得女的大紅包，我就直接收下了，反正應該會有那麼一天的」，暗示消息是假的，但不排除未來再婚。
昨陸媒爆料李亞鵬再當爹，與一名重慶女子低調再婚，近日生下雙胞胎，還秀出李亞鵬抱著兩個寶寶的照片佐證，然而求證李亞鵬身邊友人，對方否認直說「不可能」，更表示李亞鵬目前單身，連個女友都沒有，照片中的孩子是朋友的，他只是去探訪親友。
稍早，李亞鵬發文回應：「這幾天莫名收了幾個恭喜我新婚得女的大紅包，我就直接收下了，反正應該會有那麼一天的，也祝大家2017早日圓滿，不過還真希望多幾個這樣的朋友呢」，否認二婚得女，網友也從他話中嗅到玄機，說：「感覺有深意~」、「我覺得你這條心情是在試探網友的反應，你應該是有對象了」。
(中時電子報)
關鍵字：李亞鵬
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。