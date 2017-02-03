台北血庫快見底 O型僅能再撐3.5天
血液庫存亮紅燈，全台各縣市以台北最慘，不僅各血型庫存都低於安全值，平均只剩4.9天，O型更只剩下3.5天，呼籲民眾趕緊捐熱血，情況未改善恐限制供血。
根據台灣血液基金會最新統計，台北地區血庫血液量最缺，A型、B型、O型和AB型庫存全數低於安全庫存值，O型血今天更低至「急缺」警示，只剩不到4天可用。
台北捐血中心企劃課長陳絜先指出，截至中午，台北的O型血已低到3.5天、A型4.6天、AB型5.5天、B型6天，整體血量也僅剩4.9天。
台灣血液基金會公關處長黎蕾表示，除了台北地區，目前全台A型、O型血都很缺，總庫存僅能再撐6.5天，新竹最缺A型、O型、AB型，台中缺A型，台南及花蓮地區則是A型、O型庫存偏低。
黎蕾說，捐血量不理想的原因，可能是部分民眾還在放年假、寒假的關係，昨天已經和醫院溝通，希望非緊急狀況先暫停調度，強調這幾天若捐血量仍不理想，將採取最壞打算的限制供血措施，呼籲民眾有空挽袖捐熱血。1060203
(中央社)
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