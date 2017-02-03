因川普禁令被擋 伊朗男成翻案返美第1人
一名伊朗男子因美國總統川普旅行禁令被拒入境，今天返回洛杉磯，成為法官裁定下獲准返美的第一人。
法新社和「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）等媒體報導，這名伊朗男子是瓦耶漢（Ali Vayeghan），12年來一直等著移民美國與家人團聚。
他的兄弟和姪女在洛杉磯接機，現場還有支持群眾高呼「這片土地是你的土地」（This Land is Your Land）。
根據姪女翻譯，61歲的瓦耶漢以波斯語表示：「人性就像這樣。人權就像如此。我感到震驚且榮幸。」
他表示自己不氣任何人，還說「這是世上最偉大的國家」。
瓦耶漢持有綠卡，他1月27日抵達洛杉磯後被迫搭機返回杜拜，當時川普暫時禁止7個穆斯林國家公民入境的命令剛生效。
美國民權聯盟（ACLU）律師團和1名移民律師緊急提出申請後，聯邦法官准許臨時限制令，放行瓦耶漢回到美國。然而法令來得太慢，瓦耶漢隔天已被移民官員送上飛機，飛往阿拉伯聯合大公國。
法官隨後修改命令，指示美國官員協助瓦耶漢返美。（譯者：中央社盧映孜）1060203
(中央社)
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