被批像邪神 韋宗成重繪林默娘花車模型
8公尺高的林默娘大型花車昨天首度亮相，招來網友批評像「邪神」，漫畫家韋宗成今天下午重畫時表示，昨天第一時間看到，也覺得模型跟原作有落差。
今年台北燈節移師到西門町舉行，11日將以林默娘為首的大型花車在西門町遊行。不過，林默娘花車昨天一亮相，引發網友批評，認為漫畫中的林默娘被搞成邪神像，眼睛像喪屍、模樣也醜。
韋宗成也在自己臉書自嘲「在台灣邪神史上也佔了一席之地了」，他下午2時30分到現場重繪受訪時說，第一時間看到成品時，「我滿想上來重畫的，眼睛是角色的靈魂，靈魂不對就味道不對。」
韋宗成指出，覺得林默娘模型與漫畫形象落差太大，眼睛被畫得比較圓、鼻子做得太挺等，昨天替林默娘模型上口紅，離開吊車時看了成品，「朋友形容我下車時眼神是死的。」
他說，「林默娘比較像是小妹妹角色，會再想辦法修。」他也對漫畫「冥戰錄」讀者喊話，會盡量努力重新調整，讓林默娘的花車模型修改到與原作相同。
輔大化學系大一學生施嵂倫認為，模型的衣服做得還可以，臉的落差較大，「不像是動漫的臉，比較像布袋戲。」他說，難得看到動畫人物做成大模型，卻做失敗，讓他有點失望。
逢甲資工系大一學生卓奕全說，模型很像鬼片內的角色，眼睛太大，導致臉的比例不符；還有民眾說，從模型背面看，很像動畫「犬夜叉」主角。1060203
(中央社)
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