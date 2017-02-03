川普女兒品牌 美國連鎖百貨停售

美國高檔連鎖百貨公司諾斯壯（Nordstrom）今天表示，本季打算停售「伊凡卡川普」（Ivanka Trump）這個品牌的商品。

諾斯壯是在部分業者不滿，美國總統川普（DonaldTrump）頒布的新政發動抵制後，決定跟進。

「財星」雜誌（Fortune）報導，據諾斯壯發言人發表的聲明，公司決定是否進貨取決於品牌的銷售表現，因此決定本季「伊凡卡川普」的品牌不上架。

諾斯壯連鎖百貨是從2011年起開始販售「伊凡卡川普」品牌的商品，不過在去年11月，這家高檔商品的零售業者坦承，確實注意到消費者抵制「伊凡卡川普」商品的情況。

就算川普當選總統，網友發起的「抓住你的錢包」（Grab Your Wallet）運動，仍呼籲全美抵制與川普家族作生意或銷售川普旗下的相關產品。

至於另個美國連鎖百貨公司梅西百貨（Macy's），則是在2015年7月已宣布，停售川普旗下的產品，因當時他形容來自墨西哥等國的移民，猶如「殺人犯與強暴犯」。1060203

(中央社)