川普女兒品牌 美國連鎖百貨停售
美國高檔連鎖百貨公司諾斯壯（Nordstrom）今天表示，本季打算停售「伊凡卡川普」（Ivanka Trump）這個品牌的商品。
諾斯壯是在部分業者不滿，美國總統川普（DonaldTrump）頒布的新政發動抵制後，決定跟進。
「財星」雜誌（Fortune）報導，據諾斯壯發言人發表的聲明，公司決定是否進貨取決於品牌的銷售表現，因此決定本季「伊凡卡川普」的品牌不上架。
諾斯壯連鎖百貨是從2011年起開始販售「伊凡卡川普」品牌的商品，不過在去年11月，這家高檔商品的零售業者坦承，確實注意到消費者抵制「伊凡卡川普」商品的情況。
就算川普當選總統，網友發起的「抓住你的錢包」（Grab Your Wallet）運動，仍呼籲全美抵制與川普家族作生意或銷售川普旗下的相關產品。
至於另個美國連鎖百貨公司梅西百貨（Macy's），則是在2015年7月已宣布，停售川普旗下的產品，因當時他形容來自墨西哥等國的移民，猶如「殺人犯與強暴犯」。1060203
(中央社)
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