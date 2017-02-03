中台灣元宵燈會5日登場 加強交通維護

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2017中台灣元宵燈會將於5日起至19日在台中公園及港區藝術中心登場，台中市警察局今天說，將加強交通疏導、停車秩序管理及周邊攤販取締。

中台灣元宵燈會將從5日起在台中公園及港區藝術中心登場，展期15天，因應人潮及車潮，市警局將加強交通疏導、停車秩序管理及周邊攤販取締，並在台中公園設置機動派出所及犯罪預防宣導攤位，加強會場的安全維護及治安意外事故預防與處理。

警察局表示，燈會期間台中公園場地周邊，包括雙十路、精武路、自由路及公園路等路段預估交通流量大，易造成交通壅塞的情形，前往賞燈的民眾可多利用公車轉乘。自行開車前往的民眾，則可利用會場周邊10處停車場。

市府指出，今年中台灣元宵燈會主題「吉年花開」結合「吉（雞）年」及「2018台中世界花博」意象，5日起至19日舉辦，並且從5日至11日連續7天，每天下午6時在燈會現場免費發放限量「吉運大展」小提燈。1060203

(中央社)