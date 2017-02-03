陸全國兩會 3月上旬登場

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中國大陸官方今天宣布，第12屆全國人民代表大會第5次會議和中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議，將分別於3月5日及3月3日在北京開幕。

中國大陸全國人大會議及全國政協會議每年同時舉行1次，俗稱「兩會」，多年來均在3月上旬登場，且開幕日期幾已固定；閉幕則在3月中旬，會期約為10天，但逢政府換屆時則會延長數天。

新華網報導，全國「兩會」將在中央電視台舊址旁的北京梅地亞中心設立新聞中心，並將自2月27日起運作，負責接待和安排中外媒體採訪。1060203

(中央社)