客家之夜 4日屏東演藝廳登場

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屏東客家社團與客家籍縣議員共同舉辦「客家之夜」，4日晚上6時至9時在屏東演藝廳廣場展演客家樂舞，並邀請著名聲樂家姚和順與吳靜宜演出。

主辦單位表示，演出內容有扮仙戲樂、客家八音、客家民謠、山歌對唱等，表演的在地團隊有長興客家民族音樂研究學會、群英歌仔戲實驗劇團、德軒樂集、大夥房藝術團、長興國樂團、藍衫樂舞團及屏東客家樂舞團等，這些團體長期耕耘客家藝文，對於客家文化傳承有重要貢獻。

主辦單位指出，受邀南下表演的台北教育大學音樂系教授姚和順與妻子吳靜宜長期從事聲樂教育與演出，對於客家歌曲深有研究，希望透過「客家之夜」交流活動為屏東客家注入新的能量，讓年輕世代認識客家藝文之美。

協助這次演出的屏東縣議會客家籍議員為李世斌、羅平道、曾福金、鍾明輝與劉育豪。1060203

(中央社)