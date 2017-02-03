半百兄弟比身高 弟弟突變矮驚覺患骨質疏鬆症

一對年過50歲的兄弟，過年團聚合照竟發現55歲弟弟突然變矮，深受腰痛所苦的弟弟也因此痛下決心自費做骨密度檢測，訝然發現已是嚴重骨質疏鬆；骨科醫師提醒一旦有了年紀突然發現身高變矮，骨鬆造成脊椎壓迫性骨折、骨頭塌陷變矮只是一部分的原因，但骨脊椎脫水也可能會讓身高縮水，但一旦確診是骨鬆應積極預防跌倒造成的骨折。

這名55歲的患者自述這兩年深受腰痛所苦，試過中醫復健、按摩推拿，都無法有效改善，過年前到上海出差，還因行李過重、腰痛到舉步維艱，卻仍找不到病因；直到過年患者和大他兩歲的哥哥合照，原本兄178公分、弟176.5公分，但今年兩人站在一起他明顯矮了許多；意識到問題嚴重，他於是自費做骨密度檢查，這才發現自己骨密度是負2.5，已是嚴重骨質疏鬆。

一般女性骨質鬆疏好發在停經之後，男姓則要60歲、甚至更晚才會出現骨質流失，這名男子認為自己會罹患早發性骨鬆，可能與遺傳，以及從年輕時抽菸、酗咖啡有關，如今他只能遵從醫囑，曬太陽、運動以及避免刺激性飲食，預防病情繼續惡化。

對於身高突然變矮，是不是骨鬆的徵兆？台中榮總骨科醫師陳志輝指出，身高縮水原因有兩種，一是骨鬆造成脊椎壓迫性骨折、骨頭塌陷變矮，另一則是因骨頭水份流失、脫水造成；他也強調骨質流失是無痛、漸進式發生，除非已造成骨折，才會出現疼痛；但骨鬆患者輕輕碰撞就會骨折，甚至可能因嚴重骨折失能，不能不預防。

陳志輝強調，要預防骨質疏鬆必須在年輕時就要存骨本，一般而言30歲開始骨質就會開始流失，所以他建議，提早透過多攝取鈣質、避免刺激性食物，加上多運動，才能有效預防骨質疏鬆。

(中時)