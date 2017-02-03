熱心護士遇車禍見義勇為 國道停車即時救援

蔡姓護士(紅衣者)路過國道車禍現場，第一時間下車協助救人。(莊曜聰翻攝)

蔡姓護士包紮貨車司機傷口。(莊曜聰翻攝)

國道中山高新營路段今天午間發生一起轎、貨車擦撞意外，造成3人受傷，一名護士開車回台中路過，見義勇為下車協助，在救護車到達前幫傷患包紮、評估傷勢，連消防人員都說「專業！」

這起轎、貨車擦撞意外造成轎車車頭全毀，事故現場占據內、中車道，貨車駕駛負傷爬出車外，轎車上2名女性乘客在位置上動彈不得，貨車上的塑膠原料也散落一地，一度造成後方回堵達3公里。

台南市消防局據報調派新營、柳營分隊馳援，在消防車尚未到達前，一位蔡姓護士正好開車經過，她看到情形嚴重，將車開到封閉區域，下車檢視狀況，幫坐在一旁的貨車駕駛包紮，並安撫轎車上乘客情緒，救護人員到場時立即接手處理，讓救援時間縮短不少。

這位26歲的蔡姓護士任職於台中童綜合醫院外科加護病房，她笑說當下只想到救人，跟時間賽跑，而且還是第一次把車橫停在國道，有點不好意思，能幫到人最重要；消防人員也大讚她的專業與熱心。

(中時)