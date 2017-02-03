熱心護士遇車禍見義勇為 國道停車即時救援
國道中山高新營路段今天午間發生一起轎、貨車擦撞意外，造成3人受傷，一名護士開車回台中路過，見義勇為下車協助，在救護車到達前幫傷患包紮、評估傷勢，連消防人員都說「專業！」
這起轎、貨車擦撞意外造成轎車車頭全毀，事故現場占據內、中車道，貨車駕駛負傷爬出車外，轎車上2名女性乘客在位置上動彈不得，貨車上的塑膠原料也散落一地，一度造成後方回堵達3公里。
台南市消防局據報調派新營、柳營分隊馳援，在消防車尚未到達前，一位蔡姓護士正好開車經過，她看到情形嚴重，將車開到封閉區域，下車檢視狀況，幫坐在一旁的貨車駕駛包紮，並安撫轎車上乘客情緒，救護人員到場時立即接手處理，讓救援時間縮短不少。
這位26歲的蔡姓護士任職於台中童綜合醫院外科加護病房，她笑說當下只想到救人，跟時間賽跑，而且還是第一次把車橫停在國道，有點不好意思，能幫到人最重要；消防人員也大讚她的專業與熱心。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。