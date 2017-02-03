范冰冰登上《時代》 無濃妝真實封面照曝光

范冰冰成為《時代雜誌》2月份封面人物。(取自微博)

范爺94狂！大陸女星范冰冰登上最新一期《時代雜誌》（Time）亞洲版封面，報導從范冰冰切入，介紹大陸對好萊塢及全球電影市場的巨大影響。這也是時隔9年後，再次有華人明星登上《時代》封面。

《時代》在內文介紹35歲的范冰冰是大陸最知名女星之一，去年有數部電影上檔，是權威雜誌《富比世》認證全球收入第5的女星：而她一雙水汪汪大眼與美豔臉蛋彷彿從卡通影片走出來的公主，十分美麗。

過去天后阿妹、鞏俐、成龍也曾登上《時代》封面，最後一次是李連杰2008年因對四川大地震的貢獻，2度成為《時代》封面人物。

(中時電子報)