陸船假扮金門船 越界遭逮嘆衰小
1艘來自福建龍海的大陸漁船，將原本的藍色塗裝改漆成白色，大搖大擺越界闖入金門海域作業，讓海巡幹員一度誤以為是「自己人」，最後仍遭識破原來是「冒牌貨」，將船隻連同9名船員押回偵訊，面臨新台幣30萬元起跳的行政罰款。
昨晚23時30分，金門海巡隊PP-10039及PP-3556艇執行巡邏勤務時，從雷達上發現距復興嶼南方1浬處海域有可疑光點徘徊，立即加速趕往察看，證實果然是1艘漁船。
由於該艘漁船的船身漆成白色，海巡幹員一度誤以為是金門籍船舶，直到距離更接近後，才確認為大陸籍「閩龍漁66806號」，立即以雙艇前後夾擊，出動優勢人力登船檢查，除沒收船上拖網網組約30公尺及鐵質網板4只，移交金門縣政府漁牧科外，並將均來自漳州市龍海區的莫姓船老大等9人押返料羅港留置調查及行政處分。
金門海巡指出，大陸漁船的塗裝大都是藍色或鐵灰色，龍海區的漁船則以藍色居多，「閩龍漁66806號」卻改漆成白色，與金門籍漁船相同，乍看幾乎一模一樣，魚目混珠越界作業的意圖十分明顯。
依照現行兩岸人民關係條例的規定，這艘漁船將面臨新台幣30萬元以上的行政罰款，讓新春開工就落網的船員十分沮喪，搖頭嘆息：「真衰小！」
(中時)
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