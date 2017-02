星巴克情人節 強打「好禮二重奏」

店內採光明亮搭配限定飲品「濃情愛戀巧克力」甜度滿分,情侶約會首選。(圖/星巴克提供)

情人節限定「濃情愛戀巧克力」以經典巧克力製作,佐以草莓鮮奶油,入口草莓微酸口感與巧克力適中甜度,相得益彰,依容量售價130至175元不等(僅提供熱飲)。(圖/星巴克提供)

「20oz命中注定水壺」半透明水壺瓶身搭配粉紅漸層設計,上方以愛神之箭象徵著命中注定緣分,售價480元。(圖/星巴克提供)

線上門市獨賣「愛戀隨行卡套組」印有You Are the Sweetest與You Make Me Happy字樣,售價750元。(圖/星巴克提供)

情人節即將到來,統一星巴克推「好禮二重奏」活動,情侶或朋友們一起享用美食、過佳節。

第一重,情人節限定飲品「濃情愛戀巧克力」,即日起至2月14日止,售價130至175元不等;新品濃情愛戀巧克力以巧克力醬為基底,搭配香醇牛奶製作,巧克力香氣濃郁,綿密口感令人難忘,上方佐以草莓鮮奶油提味,繽紛色彩甜蜜約會首選。

第二重,2月14日情人節當天各門市推出「甜蜜分享活動」,凡購買任二杯大杯(含)以上飲品並加點一份糕點,即可獲得情人節禮物乙份(內含2顆巧克力與第二杯半價優惠一張)。

星巴克情人節限定杯款以粉色系為主色調,搭配愛心與愛神箭點綴,其中線上門市獨賣「愛戀隨行卡套組」,即日起線上同步販售,隨行卡為愛心造型,有綠色、紅色2種顏色供消費者挑選,上方刻印「You Are the Sweetest」與「You Make Me Happy」字樣,送禮情意滿滿。

(中時)