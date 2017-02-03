星巴克情人節 強打「好禮二重奏」

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店內採光明亮搭配限定飲品「濃情愛戀巧克力」甜度滿分，情侶約會首選。（圖／星巴克提供）

情人節限定「濃情愛戀巧克力」以經典巧克力製作，佐以草莓鮮奶油，入口草莓微酸口感與巧克力適中甜度，相得益彰，依容量售價130至175元不等（僅提供熱飲）。（圖／星巴克提供）

「20oz命中注定水壺」半透明水壺瓶身搭配粉紅漸層設計，上方以愛神之箭象徵著命中注定緣分，售價480元。（圖／星巴克提供）

線上門市獨賣「愛戀隨行卡套組」印有You Are the Sweetest與You Make Me Happy字樣，售價750元。（圖／星巴克提供）

情人節即將到來，統一星巴克推「好禮二重奏」活動，情侶或朋友們一起享用美食、過佳節。

第一重，情人節限定飲品「濃情愛戀巧克力」，即日起至2月14日止，售價130至175元不等;新品濃情愛戀巧克力以巧克力醬為基底，搭配香醇牛奶製作，巧克力香氣濃郁，綿密口感令人難忘，上方佐以草莓鮮奶油提味，繽紛色彩甜蜜約會首選。

第二重，2月14日情人節當天各門市推出「甜蜜分享活動」，凡購買任二杯大杯（含）以上飲品並加點一份糕點，即可獲得情人節禮物乙份（內含2顆巧克力與第二杯半價優惠一張）。

星巴克情人節限定杯款以粉色系為主色調，搭配愛心與愛神箭點綴，其中線上門市獨賣「愛戀隨行卡套組」，即日起線上同步販售，隨行卡為愛心造型，有綠色、紅色2種顏色供消費者挑選，上方刻印「You Are the Sweetest」與「You Make Me Happy」字樣，送禮情意滿滿。

(中時)