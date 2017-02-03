理解台鐵員工抗爭 律師揭超血汗輪班表

台鐵產業工會27日起到31日發起依法休假，工會動員百餘人到台北車站，成員頭綁，並走向行政院向林揆表達不滿，要求相關單位正視勞工過勞的問題。（資料照片/張鎧乙攝）

今年春節連假約有300多名台鐵員工未依規定出勤，遭公司依曠職懲處，交通部也表態支持其做法；對此，台鐵產業工會則相當不滿，決定於2月9日上凱道抗議。律師林智群昨（2）日就針對此事發表看法，他轉貼一張台鐵員工三班制輪班表，直喊這樣的班表不但相當傷身，休假更無法好好陪家人與朋友，盼大家能理解為什麼他們要站出來爭取權利。

昨日林智群於臉書轉貼「火車司機的日常」粉絲專頁所分享的台鐵班表，他表示，首先所看到的，就是，「傷身體，非常傷身體。」員工為了應付一下白天班，一下大夜班的班制，身體得要不斷的去調整。再來，林智群指出，這樣的班制想要維持朋友關係，更本是很難，表面上有所謂的休班，實際上扣除補休補眠外，根本所剩無幾。

律師林智群貼出台鐵班表，揭露員工為何抗要站出來抗爭。(圖/翻攝自「火車司機的日常」粉絲專頁)

林智群進一步分析，上12小時大夜班早上8時下班之後，補眠後就已下午4、5時，就算與朋友相約，到9時也差不多要回家，「因為明天是上午8時的班，不睡覺不行。」

即使是休假，林智群指出，也只是從今天晚上8時到隔天8時，值班後應該只想休息，「隔天起來，可以找朋友帶小孩出去玩了？不好意思，平常日，朋友上班，小孩上學，誰有空理你？約晚上吃飯？你不是晚上8時要上班？吃什麼飯？」

林智群接著提到，一般人放假「一天」，內容是6小時+24小時+7小時；但台鐵的放假，CP值很低，從白天班晚上8點下班後，到隔天晚上8點，只有24小時，且還只能點放，更遑論大節日想用特休，「吃到年夜飯的，永遠不會是你。」

最後，林智群感嘆地說道，當我們站在旅客的位置，可能無法理解其為何站出來抗爭；但他們實際上是面臨很大的壓力，「當你了解他們過那樣子的日子，過了很多年，就會懂了。」

(中時電子報)