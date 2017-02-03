肯定鄭鎧文、陳韻文表現 獅隊加薪百分百

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獅隊鄭鎧文，新人球季轟出24發全壘打，新球季獲球團加薪114%，來到月薪15萬。（中時資料照 陳怡誠攝）

統一獅今公布合約內容，陳韻文與鄭鎧文兩位小將分別都獲得百分之百以上的加薪，陳韻文月薪來到13.5萬，鄭鎧文則是來到15萬。

陳韻文2014年加盟統一獅，去年球季陳韻文主要以先發角色出賽，下半季轉任救援一職，全年成績拿下5勝7敗，6次救援成功，球團肯定其努力與進步，予以加薪7萬，2017年月薪13.5萬，加薪107%。

而鄭鎧文去年新人球季就展現凶猛長打火力，整季全壘打來到24支，打破林益全及廖敏雄共同保持新人球季最多全壘打數紀錄，也是獅隊去年球季全隊全壘打最多球員，球團最後加薪8萬，新球季月薪來到15萬，加薪114%。

除鄭鎧文、陳韻文外，其中黃恩賜、傅于剛、唐肇廷、江辰晏、郭恆孝、江承峰、郭峻偉、林祐樂(林志賢)選手，在2016年個人成績表現都有明顯進步也予以加薪

(中時電子報)