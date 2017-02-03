高巿警春節護鈔零搶奪 舉家外出零失竊
高雄巿政府警察局去年度針對全市685處金融機構全面實施安全檢測，協助辦理員工自衛編組演練433場，另辦理358場防搶演練，提供民眾護鈔服務1436件，因此今年農曆春節期間，全巿均未發生民眾在金融機構存提款被搶奪、竊盜案件。
今年加強春節期間安全維護工作已於2月2日24時結束，為了讓民眾安心外出，警察局提供住居安全維護服務885處，並指派員警加強巡邏。經統計春節期間僅鳳山、旗山地區各1處住宅竊案，因未遠遊並未申請住居安全維護，警察局將全力偵辦。
高市警今年推出交通即時資訊(TMC)系統，提供警廣報導即時路況，並結合高雄市政府，對主要風景遊憩區規劃各項疏導管制措施，投入警(民)力加強交通指揮，維持行車順暢。統計這次春節期間共強力取締酒駕981件，嚴懲重大交通違規1萬2416件，死亡車禍零發生。
(中時)
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