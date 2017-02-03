札幌亞冬運 南韓雄心想摘15金

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南韓文化體育觀光部和大韓體育會，今天下午舉行札幌2017亞洲冬季運動會南韓代表團授旗儀式，南韓期許運動員在亞冬運上有好表現，宣示以摘15金、獲獎牌數名列第2為目標。

南韓代表團由滑冰、滑雪、冰上曲棍球、滑雪射擊、冰壺等5大項目的142名選手和78名相關人士共220人組成。選手們立志爭取在札幌亞冬運上取得佳績。

札幌亞冬運將於本月19至26日在日本北海道札幌市和帶廣市舉行。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，文化體育觀光部第二次官（常務次長）劉東勳和大韓體育會會長李起興等200多名人士，出席了今天南韓代表團授旗活動。

劉東勳在致詞中表示，希望選手們在札幌亞冬運上有好的表現，帶給國民喜悅與希望，他相信此次亞冬運將成為向國民宣傳冬季體育項目的好機會。1060203

(中央社)