(18：10更新)伍茲背部不適 杜拜菁英賽退賽

伍茲次輪需大反攻，否則提前與球迷道別。(美聯社資料照)

杜拜沙漠菁英賽首輪揮出77桿(+5)、在133位參賽者位居第120的前球王伍茲，原訂3日晚上7時35日出發打第2輪，但出發前卻傳出背部不適宣布退賽。

伍茲的經紀人馬克柏格表示，伍茲的背部狀況不是很好，很容易發生痙攣情況，不得不宣布退出比賽。

伍茲過去參加6次杜哈沙漠菁英賽，曾在2006與2008年兩度奪冠，共賺走250萬美元獎金。上次參賽是2014年，當時世界排名掉到第3，但因前1年仍奪得4冠，當年仍具冠軍相，最後獲得第3。

只是自從去年12月在世界挑戰賽復出以來，伍茲仍打不出好球感，繼上周美巡農保公開賽只打36洞之後，杜哈沙漠菁英賽首輪交出77桿後，次輪為避免受傷宣布退賽。

(中時電子報)