遺失物警局找回 韓籍遊客感動落淚

女警蔡知帆協助歸還遺失物，讓韓籍遊客感動不已。(林郁平翻攝)

來台自由行的韓國籍母女3人，日前到信義區知名景點四四南村觀光旅遊，在園區內拍完照片後，女兒發現信用卡及手機等物品均遺失，母女3人在現場非常焦急地找尋，但均未尋獲，後來詢問路人至最近的吳興街派出所報案。

女警蔡知帆在3人抵達派出所前，即受理民眾送來的拾得物，當蔡員拿出手機等物品，以英文詢問韓籍遊客是否為她們所遺失的物品，韓國籍媽媽當場激動落淚表示沒錯，應該是躺在四四南村大草坪拍攝101大樓照片時不慎遺失。

韓籍旅客表示，原本抱著找不回來的心理準備到派出所報案，沒想到台灣人非常暖心地將遺失物品送交派出所，大讚台灣是個旅遊友善的國家。

(中時)