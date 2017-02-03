許厝遷校爭議 由成大檢驗學童尿液

我要評比

雲林橋頭國小許厝分校遷校爭議，原預計由成大、國衛院同步檢驗的學童尿液，國健署長王英偉今天表示，僅由成大進行檢驗，如「數據有問題」才會再由國衛院複驗。

雲林縣橋頭國民小學許厝分校因鄰近台塑六輕，國衛院研究發現學童尿液中「硫代二乙酸（TDGA）」濃度偏高，行政院考量學童健康，去年8月宣布預防性遷校，並由環保署監控當地氯乙烯濃度，國健署則委託專家替學童驗尿。

不過，因國健署委託的成功大學教授李俊璋，多年來都受六輕委託進行健康風險評估，遭環保團體質疑，國健署隨即發布新聞稿，強調尿液樣本將由成大、國衛院同步檢驗，才稍微平息爭議。

如今開學在即，尿液檢驗、環境數據也已出爐，國健署長王英偉今天接受媒體電訪時表示，學童尿液僅由成大單方面進行檢驗，強調「成大也是國家機構」應尊重其專業，國衛院僅保留檢體，若檢驗數據有問題，才會再進行複驗。

王英偉表示，尿液檢驗就像一般的健康檢查，不是統計或研究，環保署的環境檢驗數據可靠性比尿液數據來得高，「尿液檢驗做1次或2次都不是重點」。

王英偉說，7日會召開專家會議，由環保、公衛、兒科專家共同比對、判讀環境與尿液檢驗數據，統整出相關風險評估，再交給許厝分校的家長及地方政府，自行決定是否遷校。

環保署空保處長蔡鴻德受訪時也指出，許厝國小的空氣品質檢驗數據已經出爐，待下週與國健署開會討論，目前不會對外公布相關數據，當天會後將統一召開記者會對外說明。1060203

(中央社)