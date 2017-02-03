潘武雄3年1880萬 續留統一獅

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中華職棒統一7-ELEVEn獅宣布與「武神」潘武雄簽下3年合約，月薪逐年增加，分別是新台幣48萬、50萬、52萬，薪資總額達1880萬元。

潘武雄去年打席數412、全壘打18支、安打124支，以上成績都創下個人生涯新高，且出賽數96場、打點62分、打擊率3成46則是生涯次高。

潘武雄35歲職棒生涯邁向12年，去年底獲得自由球員資格，但是放棄行使權利，決定留在統一獅。

球團表示，潘武雄2017年月薪48萬、2018年月薪50萬、2019年月薪52萬，3年平均月薪50萬，激勵獎金80萬，3年球員約外，並附帶兩年教練約。

統一獅總經理蘇泰安表示，潘武雄各方面都是球隊典範和表率，期待接下來3年再拚好成績，達成個人生涯千安、百轟里程碑，帶領球隊再拿總冠軍。1060203

(中央社)