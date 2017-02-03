死侍主角萊恩雷諾 哈佛大學劇團給獎
主演「惡棍英雄：死侍」的萊恩雷諾（Ryan Reynolds）今晚將獲頒美國歷史最悠久的大學劇團哈佛大學「快速布丁劇團」年度風雲男士獎。
美國哈佛大學「快速布丁劇團」（Hasty Pudding Theatricals）是全球排名第3古老的劇團，每年頒獎表彰對娛樂界有持久、及令人刮目相看貢獻的表演者。
萊恩雷諾出生加拿大，去年在好萊塢星光大道留名。他去年演出的「惡棍英雄：死侍」（Deadpool）破紀錄獲金球獎「最佳男主角」及「最佳影片」兩項提名，這是真人演出的超級英雄電影首度獲金球獎喜劇或音樂類電影提名。
他今晚會先接受學生團體的「吐嘈」讚揚，接著領取快速布丁劇團頒發的布丁小壺。
快速布丁劇團年度風雲女性獎上週頒給奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）。
年度風雲男士獎成立於1963年，過去曾頒給克林伊斯威特（Clint Eastwood）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）、勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、哈里遜福特（Harrison Ford）、喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）等人。（譯者：中央社羅苑韶）1060203
(中央社)
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