桃園、新北板新地區水情燈號藍轉綠 代表水情稍緊

石門水庫因去年12月以來降雨，不如預期，加上昨（2）日起，桃園及石門農田水利會的一期作開始供灌，導致石門水庫蓄水位持續降低。水利署北區水資源局今（3）日召開水源調度協調會議後，決定自即日起，調整桃園市、新北市板新地區，由代表水情正常的藍燈，改調為代表水情稍緊的綠燈，並加強調度用水。

後續水情，水利署將預定2月7日再次召開水情會議，滾動檢討相關調度措施，穩定民生、產業，及農業用水需求。

水利署說，截至3日上午為止，石門水庫水位237.68公尺，有效蓄水量約1億4,532萬噸（蓄水量約72％），蓄水量較近10年同期平均少約1,800萬噸。

據統計去年12月及今年1月石門水庫集水區累積降雨量，僅分別為26毫米及21毫米，為歷年同期降雨量的35％及24％，雖於春節有零星降雨，但未對水庫帶來足夠入庫水量，且1期稻作開始供灌，因此，必須加強節水及調度因應，並對供水區各用水人發布水情燈號，以瞭解目前水情稍緊的情勢。

水利署表示，依中央氣象局未來氣候展望，未來一季台灣北部，以降雨正常至偏少的機率較高。為及早因應可能的旱象，水利署北區水資源局今日邀集中央氣象局、台灣自來水公司相關區管理處、台北自來水事業處，及翡翠水庫管理局等相關單位，召開桃園及板新地區水源調度協調會議。

會中，已請台水公司提高自台北自來水事業處購買水量、加強自來水管壓調控，及農業用水採取加強灌溉管理節水因應。

水利署表示，除持續加強監測分析水文情勢，並視天氣狀況實施空中及地面人工增雨作業，以延長水庫供水時間，降低缺水危機影響，並請民眾保持節約用水習慣，有水當思無水之苦，俾便儘量將水蓄存在水庫，以因應枯水期用水需求。

(工商)