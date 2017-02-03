響應流浪貓犬零撲殺 竹市推5項新措施

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新竹市因應中央零撲殺政策，推出5項新措施，盼維護動物們的權益。（市府提供）

響應中央推動「流浪貓犬零撲殺」政策，新竹市府3日宣布5項配套措施，其中以農委會加市府配合款共1.62億元，斥資新建「動物保護教育園區」，將大幅提升收容量達3倍，並力推認養活動，盼讓毛小孩們得到最友善的生活空間。

市府指出，因應行政院農委會《動物保護法》修正案實施後，將於明天起實施「流浪犬貓零撲殺」政策，市府為保障動物福祉，推出5項配套措施，除加速收容所興建，並朝精準捕捉、植晶及提高認養率以減少收容量，朝零撲殺目標邁進。

第1項措施為落實流浪貓犬與寵物絕育，實施TNVR計畫（T捕捉、N絕育、V注射狂犬病疫苗、R放回），竹市非市區地區辦理免費絕育、寵物登記及狂犬病疫苗施打，並補助市民寵物絕育非用。

第2為落實流浪動物人道捕捉，經民眾舉報，市府派員確認動物有攻擊事實，才會捕捉流浪動物。第3為提升認養率，邀校園試辦校犬計畫及55場生命教育巡迴講座，並與志工、寵物店辦理認養活動，另聘請專業訓犬師訓練犬隻，以提高認養率。

第4項則為新建「動物保護教育園區」，規畫收容380隻犬、180隻貓，為目前可收容量3倍，提升照顧與生活品質及認養率。第5項措施是協助民間設立合法收容所，提高收容量並研議補助民間收容所方案。

(中時)