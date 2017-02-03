持武士刀追砍神父 關西暴走哥遭判刑

新竹縣關西鎮出名「暴走哥」劉姓男子，去年因與江姓女子口角，竟到江女經營的檳榔攤對空鳴槍，恐嚇要取其性命，甚至持武士刀追砍不相干的印尼籍神父，地院依累犯判他1年10月徒刑。

54歲劉姓男子前科累累，過去因自認貸款遭農會刁難，2次分持槍、刀大鬧當地農會或加油站，多年來成為地方治安頭痛人物，他雖自稱有服用精神藥物，但容易失控的性格也讓他獲封「暴走哥」。

判決指出，劉男去年8月間與檳榔攤江姓女老闆因細故發生口角，劉男氣不過，多次傳恐嚇簡訊，嗆「我一定到妳那開火！」並到店前持菜刀怒飆三字經，作勢要砍顧店的邱姓男子。

10月間，劉男在檳榔攤附近開車遊晃，行經關西天主堂前，見印尼籍蘇姓神父與教徒才教堂前聊天，竟持武士刀試圖追砍兩人，幸好神父機警逃進教堂才逃過一劫。

3天後，劉男重回檳榔攤前，持改造手槍對空鳴槍2槍，嚇得店家趕緊報警，警方循線將劉逮捕。

法官認為，被告僅因細故對檳榔攤心生不滿，竟持刀、槍恐嚇，甚至波及不相干的外籍神父，且其1年內有多次恐嚇犯行，顯見情緒控管及素行不佳，依恐嚇危安等罪判刑2年4月，得易科罰金84萬，不得易科罰金部分判刑1年10月。

(中時)